Kasım İndirimlerine Dikkat Edin! Fatura Talep Edin

KASIM İNDİRİMLERİNE DİKKAT

Birçok tüketici Kasım indirimlerini bekliyor. Ancak bu dönemde tüketicilere dikkat çeken bir uyarı geldi. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, Kasım ayındaki artan indirim kampanyalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, bu ayın tüm dünyada indirim ayı olarak bilindiğini ifade ediyor ve hem tüketiciler hem de satıcılar için fırsatlar sunduğunu ancak dikkat edilmesi gereken çok husus bulunduğunu belirtiyor. Tüketicilerin alışveriş yapmadan önce temel ihtiyaçlarını iyi bir şekilde belirlemeleri ve fiyatlar hakkında detaylı bir sorgulama yapmaları gerektiğinin altını çiziyor.

İNDİRİMİN GERÇEKLİĞİNE DİKKAT

Yılmaz, “Satıcılar, ilk önce fiyatları artırıp ardından indirim uyguluyor. Bu nedenle tüketiciler indirimli fiyatla 30 gün önceki fiyatın açıkça belirtilmiş halini görmelidir. Hatta gerekirse 30 gün önceki satış faturasını talep edebilirler” diyor. Online alışverişte ise ürün satın almadan önce geçmişe dair fiyat araştırması yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Tüketicilerin karar vermeden önce temel ihtiyaçlarını doğru belirleyip bir sorgulama yaptıktan sonra alışverişe yönelmeleri gerektiğini ifade ediyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yılmaz, “%70’e varan indirimler söz konusu olunca bu indirimlerin stokla sınırlı olduğunu ve sadece internet sitelerine çekmek için bir araç olarak kullanıldığını unutmamak gerekiyor. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken en önemli şey, indirim fiyatıyla 30 gün önceki fiyatın birlikte açık bir şekilde yazılması” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, tüketicilerin alışveriş yaptıkları sitelerin güvenli ödeme sistemlerine sahip olup olmadığını kontrol etmeleri ve ürünlerin kime ait olduğunu anlamaları gerektiğini belirtiyor.

İndirim süreçlerinde bakanlık, belediye ve odaların fiyat indirimleri konusundaki denetimlerinin tüketiciler için önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, tüketicilerin yanıltıcı reklamlar ile ilgili olarak reklam kuruluna başvurma hakkına sahip olduklarını hatırlatıyor. Ayrıca, diğer konularda da hakem heyetlerine başvurarak satıcılar hakkında şikayetlerini iletebileceklerini ifade ediyor. Bu şekilde tüketicilerin haklarını korumalarının önemi yeniden gündeme geliyor.