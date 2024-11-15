Kasımda İmalat Endeksi Yükseliş Gösterdi

NEW YORK FED İMALAT ENDİKSİ KASIMDA BÜYÜME GÖSTERDİ

New York Fed, kasım ayına dair imalat endeksi raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, imalat endeksi kasımda 43,1 puanlık artışla 31,2 seviyesine ulaştı. Bu, piyasa beklentilerinin (eksi 0,30) oldukça üzerinde bir değer ve sektörün büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor. Endeks, pozitif bir değer alarak Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ekim ayında eksi 11,9 olarak kaydedilen endeksin bu hızlı yükselişi, imalat sektöründeki toparlanmayı gözler önüne seriyor.

ALT ENDEKSLERDEKİ DEĞİŞİM

Yeni Sipariş Endeksi, kasımda 38,2 puan artışla 28’e yükseldi. Sevkiyat Endeksi ise 35,2 puanlık artışla eksi 32,5 seviyesine geldi. Gelecek 6 aylık görünüm 5,5 puan azalarak 33,2’ye geriledi. İmalat endeksi sıfırın üzerindeki değerler sektörün büyümeyi, sıfırın altındaki değerler ise daralmayı ifade ediyor. Kasım ayında endeks olumlu bir görünüm sundu ancak geleceğe dair iyimserlikte bir miktar düşüş kaydedildi.

Kaynak: Dünya