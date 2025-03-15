Kasımpaşa – Alanyaspor Maçı Canlı Yayın Bilgileri

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kasımpaşa Alanyaspor maçını izlemek isteyenler, heyecanı canlı yayınla ekran başında paylaşmayı hedefliyor. Kasımpaşa Alanyaspor maçını canlı takip etmek için haberimizin içeriğindeki ayrıntılara göz atarak bu keyfi yaşayabilirsiniz. İyi seyirler…

BEIN SPORTS ÜZERİNDEN İZLEME İMKANI

Kasımpaşa Alanyaspor mücadelesini Bein Sports’tan canlı olarak izlemek mümkün. Bu maçı seyredebilmek için Bein Sports platformuna abone olmanız gerekiyor. Kasımpaşa Alanyaspor karşılaşması, bu akşam saat 16.00’da başlayacak ve İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.