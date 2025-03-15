Kasımpaşa, Alanyaspor’u 2-1 Mağlup etti

MAÇIN DETAYLARI

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında, Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı takım olarak, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynandı ve ev sahibi ekip, maçı 2-1’lik skorla kazandı. Kasımpaşa, 30. dakikada Mamadou Fall’ın attığı golle öne geçti. Ardından, 36. dakikada Haris Hajradinovic’in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak Alanyaspor, 38. dakikada Tonny Vilhena ile skoru 2-1’e taşıdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

GOL İPTALİ VE MAÇIN SONU

Maçın ikinci yarısında, Kasımpaşa 78. dakikada Can Keleş’in golüyle skoru 3-1’e getirdi. Ancak hakem Halil Umut Meler, VAR’dan gelen uyarıyı dikkate alarak pozisyonu izledikten sonra, elle oynama tespit etti ve golü iptal etti. Kalan süre içinde başka gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa, Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek, maçtan galip ayrılmayı başardı.

LİGDEKİ ETKİLERİ

Bu sonuçla Kasımpaşa, ligde 4 maç aradan sonra galibiyet elde etti. Alanyaspor ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Kasımpaşa, bu başarıyla puanını 35’e çıkarırken, Alanyaspor 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Samsunspor ile deplasmanda mücadele edecek. Alanyaspor ise Antalyaspor’un sahasında oynayacak.