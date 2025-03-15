Kasımpaşa Alanyaspor’u 2-1 Yendi

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Corendon Alanyaspor’u evinde 2-1 yeniyor. Maçın ikinci yarısında yaşanan önemli anlar dikkat çekiyor.

İKİNCİ YARIDA HEYECAN ARTTI

58. dakikada, Cordova’nın ceza sahası içi sağ taraftan yaptığı ortada, Hwang Ui-Jo güzel bir pozisyona girdi ancak vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Sonraki dakikada, Fall’un ceza sahasına girerek içeri çevirdiği topu da Costa, penaltı noktasından sert bir şekilde vurarak kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı zorladı ve kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

AĞLARDA BİR GOL GÖRÜNTÜSÜ

78. dakikada, Gökhan Gül’ün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, sol direği sıyırıp oyun alanına dönerken, Hajradinovic’in sol taraftan verdiği pası Can Keleş ağlara gönderdi. Fakat 81. dakikada VAR kontrolü sonrası hakem Halil Umut Meler, pozisyondan önceki elle oynama sebebiyle golü iptal etti.

MAÇ ÖZETİ VE DİĞER DETAYLAR

Maçta Kasımpaşa’nın gollerini Mamadou Fall (30. dakikada) ve Haris Hajradinovic (36. dakikada penaltıdan) atarken, Alanyaspor’un tek golü Tonny Vilhena’dan (38. dakikada) geldi. Sarı kartlara bakıldığında, Kasımpaşa’dan Jhon Espinoza ve teknik direktör Burak Yılmaz, Corendon Alanyaspor’dan ise Yusuf Özdemir ve teknik direktör Sami Uğurlu kart gördü.

Kasımpaşa’nın kadrosunda Andreas Giannitos, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Jhon Espinoza, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes, Mamadou Fall ve Nuno da Costa yer alırken, yedeklerde Sinan Bolat, Sinan Alkaş ve diğer oyuncular bulunuyordu. Corendon Alanyaspor’un kalesi Ertuğrul Taşkıran’ı korurken, takımda Fatih Aksoy, Nuno Lima, Fidan Aliti gibi isimler de sahada yer aldı.