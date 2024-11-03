Kasımpaşa, Beşiktaş’ı Deplasmanda Yendi!

MAÇ SONUCUNDA ŞAŞIRTAN GALİBİYET

Trendyol Süper Lig’in 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1 yenmeyi başardı. Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında 45+3’te Muçi’nin attığı golle öne geçti. Ancak Kasımpaşa, ikinci yarıda etkili bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Kasımpaşa, geri dönüşü 53. dakikada Winck’in bulduğu golle sürdürdü. Daha sonra 0. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Fall’ın attığı gollerle maçı kazandı. Kasımpaşa’da Da Costa, 90+2’de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PUAN DURUMU VE LİDERLİK YARIŞI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 20 puanla lider Galatasaray ile olan maç sayısını eşitlemiş oldu, ancak rakibinin 8 puan gerisinde kalmaya devam ediyor. Kasımpaşa ise puanını 14’e yükseltti ve ligde önemli bir avantaj sağladı.