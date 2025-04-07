Kasımpaşa Beşiktaş Maçı 1-0 Devam Ediyor

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇINDA SON DURUM

Kasımpaşa ve Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada son durum 1-0’lık Kasımpaşa üstünlüğüyle devam ediyor. Maçın canlı anlatımı ve güncel skoru takip ediliyor.

CANLI MAÇ İZLEME İMKANI

Kasımpaşa Beşiktaş maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ancak, bu maçı izlemek için platforma üye olmanız gerekiyor.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ VE YERİ

Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maç, İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.