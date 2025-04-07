Kasımpaşa Beşiktaş Maçı 1-0 Devam Ediyor

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇINDA SON DURUM
Kasımpaşa ve Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada son durum 1-0’lık Kasımpaşa üstünlüğüyle devam ediyor. Maçın canlı anlatımı ve güncel skoru takip ediliyor.
CANLI MAÇ İZLEME İMKANI
Kasımpaşa Beşiktaş maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ancak, bu maçı izlemek için platforma üye olmanız gerekiyor.
MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ VE YERİ
Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maç, İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.