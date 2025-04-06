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Kasımpaşa-Beşiktaş Maçı Şifreli mi?

SÜPER LİG HEYECANINDA GÖZLER KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Süper Lig’in heyecanını doruğa taşıyan haftasında dikkatler Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki maça yöneldi. Taraftarlar, bu önemli müsabakanın tarihine, saatine ve yayın akışına dair bilgileri öğrenmek istiyor. Özellikle “Kasımpaşa Beşiktaş maçı şifresiz mi?” sorusu, maçı ücretsiz izlemek isteyen futbolseverlerin aklındaki en büyük soru oldu. Kasımpaşa-Beşiktaş maçının detayları, futbol tutkunları tarafından merakla takip ediliyor.

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadelesi, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 20:00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleşecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maçın yayıncısı beIN Sports olduğu için, karşılaşma şifreli olarak izlenmeyecek. Bu nedenle, beIN Sports aboneliği olmayan izleyiciler maçı doğrudan izleme fırsatı bulamayacak.

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