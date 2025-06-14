Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile devam ediyor

Kasımpaşa, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yoluna devam edecek

Kasımpaşa Spor Kulübü, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile 2025-2026 sezonunda da çalışmaya devam edeceğini duyurdu. Lacivert-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada “Birlikte güçlüyüz” ifadesi öne çıkıyor. Açıklamanın devamında, “Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız” denildi.

Burak Yılmaz, Şubat ayından bu yana Kasımpaşa’nın başında bulunuyor ve 39 yaşındaki teknik adam ile birlikte Süper Lig’de toplamda 16 maça çıkıldı. Bu süreçte Kasımpaşa, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligi 47 puanla 10. sırada tamamlayan takım, yeni sezonda daha başarılı olmayı hedefliyor.