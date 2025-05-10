Kasımpaşa, Eyüpspor’u 3-0 Yendi

MAÇ DETAYLARI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Seyfettin Ünal, Kemal Mavi

Eyüpspor kadrosu: Berke Özer, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Caner Erkin), Ruben Vezo, Umut Meraş, Stepanenko (Dk. 82 Recep Niyaz), Halil Akbunar (Dk. 57 Hüseyin Maldar), Emre Mor (Dk. 46 Emre Akbaba), Tayfur Bingöl (Dk. 71 Hamza Akman), Prince Ampem, Umut Bozok.

Kasımpaşa kadrosu: Gianniotis, Espinoza (Dk. 53 Winck), Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu (Dk. 90+3 Berk Can Yıldızlı), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 88 Yusuf İnci), Ben Ouanes (Dk. 46 Can Keleş), da Costa (Dk. 90+3 Taylan Aydın).

GOLLER VE SARIKARTLAR

Goller: Dk. 38 ve 64 da Costa, Dk. 90+1 Can Keleş (Kasımpaşa).

Sarı kartlar: Dk. 31 Dorukhan Toköz, Dk. 33 Melih Kabasakal, Dk. 79 Ampem (Eyüpspor), Dk. 45 Espinoza, Dk. 76 da Costa, Dk. 83 Aytaç Kara (Kasımpaşa).

MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 50. dakikasında soldan Caner Erkin’in sert ortasında Umut Bozok, altıpas önünde bekleyen Emre Akbaba’ya topu aktardı. Emre’nin yakın mesafeden çektiği şutta kaleci topu iki hamlede kontrol etti. 57. dakikada Hajradinovic’in pasında ceza sahasında Aytaç Kara’nın şutu yan direkten döndü. Devamında, 60. dakikada Caner Erkin’in rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest atış, üst direkten oyun alanına geri döndü.

Kasımpaşa, 64. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Kendi yarı sahasından aldığı topla ilerleyen Can Keleş, rakip ceza sahası yakınlarında meşin yuvarlağı Hajradinovic’e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden pasında sağ çaprazda gelişine da Costa’nın şutu ağlarla buluştu: 0-2. 90+1. dakikada ise Kasımpaşa 3. golü buldu. Sağdan da Costa’nın yerden gönderdiği pasla penaltı noktası önünde Can Keleş’in vuruşunda, top filelerde yer buldu: 0-3. Maç, Kasımpaşa’nın 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.