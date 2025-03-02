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Kasımpaşa-Galatasaray Maçı 3-3 Berabere Bitti

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GALATASARAY NEDEN PUAN KAYBETTİ?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Takım, iki kez öne geçmesine rağmen bu maçta puan kaybetti. Şampiyonluk yarışında 2 puan bırakması, camiada endişeye yol açtı. Maç detayları futbolseverler tarafından sıkça sorgulanıyor. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne şekilde sonuçlandı, golleri kimler attı?

MAÇIN GOLLERİ VE ÖZETİ

Maçın başlama düdüğü ile birlikte, 12. dakikada Galatasaray, Victor Osimhen’in penaltıdan attığı golle skoru 1-0’a getirdi. Ancak Kasımpaşa, maçın ilerleyen dakikalarında Mortadha Ben Ouanes’in kafa vuruşuyla eşitliği sağladı ve durumu 1-1 yaptı. Takım, 31. dakikada Josip Brekalo’nun golüyle 2-1 öne geçti. Galatasaray, 62. dakikada Davinson Sanchez’in golü ile skoru 2-2 yaptı. 71. dakikada Victor Osimhen, bir kez daha sahneye çıkarak Galatasaray’ı 3-2 öne geçirdi. Ancak, Galatasaray’ın 80. dakikada oyuna giren stoperi Cuesta, kritik bir an yaşayarak penaltıya neden oldu. Kasımpaşa, 81. dakikada Haris Hajradinovic’in penaltı golüyle maçı 3-3 eşitliği sağladı ve karşılaşmanın sonunu belirledi.

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