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Kasımpaşa Galatasaray Maçı Ne Zaman?

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KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HAKKINDA DETAYLAR

Süper Lig’in 26. haftası heyecanla bekleniyor. 2 Mart 2025 Pazar günü, Kasımpaşa ile Galatasaray karşılaşacak. Futbolseverler, bu önemli maçı “Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle”, “HD ve kesintisiz maç yayını”, “donmadan izleme linki” gibi anahtar kelimelerle arama yaparak bulacak. Maçın başlama saati 16:00 olarak belirlenmiş durumda.

TAKIM KADROLARI

Karşılaşmada Kasımpaşa’nın oyuncu listesi şöyle: Gianniotis, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Nuno. Galatasaray ise Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai ve Osimhen ile sahada olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında takımının başında yer alamayacak. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası aldı. Okan Buruk’un TFF Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz, kabul edilmedi ve cezası Kasımpaşa maçında geçerli olacak.

MAÇ YAYINI

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, yasal ve güvenilir yayın için beIN Sports’un resmi web sitesi veya uygulamasını kullanabilecek.

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