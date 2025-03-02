Kasımpaşa Galatasaray Maçı Saat ve Kanal Bilgisi

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında, lider konumundaki Galatasaray, bugün Kasımpaşa’nın sahasında mücadele edecek. Futbolseverler “Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Kasımpaşa-Galatasaray muhtemel 11’ler” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Bu önemli karşılaşmanın detayları ve takımların muhtemel kadroları, taraftarların ilgisini fazlasıyla çekiyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda gerçekleşecek olan Kasımpaşa-Galatasaray maçı, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak bu karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Kasımpaşa’nın muhtemel kadrosu şu şekilde: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Mortadha Ben Ouanes, Yasin Özcan, Kamil Piatkowski, Cafu, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Kevin Rodrigues, Mamadou Fall, Nuno Da Costa. Galatasaray’ın muhtemel 11’i ise: Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Przemyslaw Frankowski, Lucas Torreira, Mario Lemina, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.