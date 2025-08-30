Haberler

Kasımpaşa-Gaziantep FK Maçı Bein Sports’ta

MAÇIN DETAYLARI VE YAYIN BİLGİLERİ

Kasımpaşa ile Gaziantep FK arasındaki maç, sezonun en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olarak futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Taraftarlar, “Maç hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Canlı izlemek mümkün mü?” sorularını sıkça araştırıyor. Henüz başlamamış olan bu karşılaşma için güncel bir skor bilgisi mevcut değil. Maç başladıktan sonra gelişmeler ve skor anlık olarak takip edilebilecek.

KARŞILAŞMA NEREDE DİNLENİYOR?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak olan Kasımpaşa – Gaziantep FK maçı, İstanbul’un Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maç, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kasımpaşa ile Gaziantep FK arasındaki mücadele, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, Bein Sports 2’yi Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan izleyebilecek ve aynı zamanda Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak takip edebilecek.

Havsa’da Otomobil-Kamyon Kazası Oldu

Havsa’da otomobile çarpan bir kamyon, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Diyarbakır Bağlar'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah sevkiyatı yapan bir kişi yakalandı. Kargo içinde 5 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

