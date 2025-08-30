Kasımpaşa, Gaziantep FK’ya 0-2 yenik

MAÇIN GENEL GÖRÜNTÜSÜ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK’yı evinde misafir ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İLK YARIDA YAŞANAN OLAYLAR

Maçın ilk önemli pozisyonu 13. dakikada gerçekleşti. Sağ kanattan Maxim’in kullandığı kornerde, ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Melih Kabasakal, topa gelişine vurdu ve top savunmadan sektiği gibi ağlarla buluştu. Bu gol, Kasımpaşa’nın geriye düştüğü an oldu. 0-1.

Devamında, 19. dakikada sol kanattan Ben Ouanes’in yerden yaptığı ortada, Fall’ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti. 30. dakikada ise Gaziantep FK, kaleci Burak Bozan’ın uzun pasında Lungoyi’nin kaleci Gianniotis’i geçerek topu filelere göndermesi ile farkı ikiye çıkardı. 0-2.

STATİSTİKLER VE TAKIM KADROLARI

Maçın oynandığı stat Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, hakemler ise Ozan Ergün, Gökhan Barcın ve Ogün Kamacı.

Kasımpaşa’nın kadrosunda; Gianniotis, Espinoza, Nicolas Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Atakan Müjde, Ben Ouanes ve Gueye yer alıyor. Yedeklerde ise Ali Yanar, Cem Üstündağ, Cafu, Ali Yavuz Kol, Adnan Aktaş, Sadiku, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Yasin Eratilla ve Berk Yıldızlı mevcut. Takımın teknik direktörlüğünü Shota Arveladze üstleniyor.

Gaziantep FK kadrosunda ise Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Abena, Semih Güler, Sorescu, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Rodrigues, Kozlowski, Maxim ve Lungoyi bulunuyor. Yedekler arasında Zafer Görgen, Perez, N’Diaye, Bacuna, Miraz Cihan, Boateng, Kulasin, Nazım Sangare, Taha Güneş ve Kuzey Ege Bulgulu bulunuyor. Bu takımın teknik direktörlüğünü Burak Yılmaz yürütüyor.

Goller: Melih Kabasakal (dk. 13), Lungoyi (dk. 30) (Gaziantep FK). Kasımpaşa’dan Atakan Müjde sarı kart gören isim oldu.