Kasımpaşa, Gaziantep FK’ya 2-3 mağlup

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK’yı ağırladı ve maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Maçın ikinci yarısında 58. dakikada, ceza sahası içindeki sağ çaprazda topla buluşan Sorescu’nun vuruşu kaleci Gianniotis tarafından kornere çelindi. 70. dakikada sağ kanattan gelen Ben Ouanes’in ortasında, altıpasın sol tarafında iyi yükselen Gueye’nin kafa vuruşuyla top kaleci Burak Bozan’ın sağına takıldı ve skoru 1-2’ye getirdi. 74. dakikada, Maxim’in kullandığı köşe atışında Arda Kızıldağ altıpas üzerinde kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-3 yaptı.

PENALTI VE GOLLER

79. dakikada Boateng’in pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Sorescu, sağ çaprazdan kaleci Gianniotis’i geçemedi ve top kornere gitti. 85. dakikada, Espinoza’nın sağdan yaptığı ortada, Gueye’nin kafa vuruşu savunmada Arda Kızıldağ’ın eline çarptı. Hakem Ozan Ergün direk penaltıyı verdi. 87. dakikada Hajradinovic penaltıyı kullanarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durumu 2-3 yaptı.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ozan Ergün, Gökhan Barcın, Ogün Kamacı

**Kasımpaşa**: Gianniotis, Espinoza, Nicolas Opoku, Szalai, Frimpong (Cafu dk. 62), Baldursson (Berk Yıldızlı dk. 88), Fall, Hajradinovic, Atakan Müjde (Ali Yavuz Kol dk. 46), Ben Ouanes, Gueye

**Yedekler**: Ali Yanar, Cem Üstündağ, Adnan Aktaş, Sadiku, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Yasin Eratilla

**Teknik Direktör**: Shota Arveladze

**Gaziantep FK**: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Abena, Semih Güler, Sorescu, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Rodrigues, Kozlowski (N’Diaye dk. 77), Maxim (Bacuna dk. 90+2), Lungoyi (Boateng dk. 59)

**Yedekler**: Zafer Görgen, Perez, Miraz Cihan, Boateng, Kulasin, Nazım Sangare, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu

**Teknik Direktör**: Burak Yılmaz

Goller: Gueye (dk. 70), Hajradinovic (dk. 87 pen.) (Kasımpaşa), Melih Kabasakal (dk. 13), Lungoyi (dk. 30), Arda Kızıldağ (dk. 74) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Atakan Müjde, Hajradinovic, Nicolas Opoku, Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa), Burak Bozan, Kozlowski, Melih Kabasakal, Semih Güler (Gaziantep FK)

– İSTANBUL