Kasımpaşa, Genç Oyuncularla Oynadı

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Göztepe ile oynanan maçın ardından genç oyunculardan kurulu bir takımla sahaya çıktıklarını belirtti. Maç sonunda yaptığı açıklamada, “Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu.

PENALTIDAN GERİ DÖNÜŞ

Basın toplantısında, ilk yarıda kendilerine verilen faulün penaltıya dönüştüğünü ifade eden Sütlü, “Soyunma odasına 1-0 geride girdik. İsteyen ve pozisyonlara giren bizdik” şeklinde konuştu. İkinci yarının başında eşitliği sağladıklarını aktaran Sütlü, “İkinci devrede reaksiyon verdik. Altyapıdan gelen genç oyuncularımıza şans verdik” dedi. Maç sonucunda üzgün olduklarını dile getiren Sütlü, “Önümüzdeki sezonun planlamalarına başladık. Hazırlıklarımızı görevde kalacak şekilde yapıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

GELECEK PLANLAMALARI

Kasımpaşa, genç oyuncuları oynatarak geleceği ile ilgili planlarını yapma sürecine girmiş durumda. Sütlü, yenilgiden dolayı duydukları üzüntüyü ifade ederken, önümüzdeki döneme dair hazırlıklarını sürdüreceklerinin altını çizdi.