Kasımpaşa Gençlerle Oynadı, Üzüntü Var

SERHAT SÜTLÜ’DEN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Kasımpaşa’nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, Göztepe ile oynanan maç sonrası genç oyunculardan oluşan bir kadro ile mücadele ettiklerini belirtti. Sütlü, “Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe’ye 2-1 yenildi.

İLK YARIDA YAŞANANLAR VE İKİNCİ YARI REAKSİYONLARI

Maçın basın toplantısında Sütlü, “İlk yarıda lehimize verilen faul penaltıya dönüştü. Soyunma odasına 1-0 geride girdik. İsteyen ve pozisyonlara giren bizdik” dedi. İkinci yarıda beraberliği sağladıklarını belirten Sütlü, “İkinci devrede reaksiyon verdik. Altyapıdan yetişen oyuncularımızı oynattık, sonradan onlara şans verdik” şeklinde konuştu.

GELECEK SEZONUN PLANLAMALARI

Yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Sütlü, “Önümüzdeki sezonun planlamalarına başladık. Hazırlıklarımızı görevde kalacak şekilde yapıyoruz” diyerek, geleceğe yönelik hazırlıkların sürdüğünü vurguladı.