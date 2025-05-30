Kasımpaşa Göztepe Maç Özeti İzleyin!

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ VE GÖRÜNTÜLERİ

Süper Lig’de heyecan dolu anlar devam ediyor. Kasımpaşa ile Göztepe arasında gerçekleşen maçı kaçıran futbolseverler, geniş maç özetini izleyerek kritik anları takip etmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen taraftarlar, “Kasımpaşa Göztepe maçı özetini izle” araştırması yapıyor. Peki, maçın sonucu ne oldu ve golleri kimler attı? YouTube üzerinden Kasımpaşa Göztepe Süper Lig maç özeti de izlenebiliyor.

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇ SONUCU

Kasımpaşa ile Göztepe maçı 2-1’lik Göztepe üstünlüğüyle sonlandı. Maçın detaylarını kaçıranlar için, Kasımpaşa Göztepe özet bölümünde yer alan bilgiler sayesinde geniş özet ve önemli anları görebilirsiniz. Kasımpaşa Göztepe maç özeti, Bein Sports YouTube kanalı üzerinden maçtan sonra izlenebilir. İyi seyirler dileriz!