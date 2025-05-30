Kasımpaşa, Göztepe’ye 1-2 Mağlup Oldu

KASIMPAŞA VE GÖZTEPE MAÇINDA GÖZTEPE GALİP GELİYOR

Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında Kasımpaşa, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmanın hakemliği Sarper Barış Saka üstlendi. Saka’nın yardımcıları ise Anıl Usta ve Ogün Kamacı oldu.

İLK YARI GÖZTEPE’NİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTİYOR

Maçın ilk bölümleri ortada bir mücadele ile geçerken, Göztepe 33’üncü dakikada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanan Ahmet Ildız, topu ağlara göndererek takımı öne geçirdi: 0-1. İlk yarı, Göztepe’nin 1-0’lık avantajıyla tamamlandı.

Kasımpaşa, ikinci yarının hemen başında eşitliği sağladı. 47’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall, topu ceza sahasına gönderdi. Ben Ouanes, vuruşunu yaparak skoru 1-1 yaptı.

Mücadelenin son dakikalarında Göztepe bir kez daha öne geçti. 90+2’nci dakikada Victor Hugo, rakip savunmayı aşarak kaleci Sinan Bolat’ın solundan topu filelere yolladı: 1-2. Kalan sürede başka gol olmayınca Göztepe, maçı 2-1’lik skorla kazandı.