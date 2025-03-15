Kasımpaşa İlk Yarıyı 2-1 Önde Bitirdi

MÜSABAKANIN İLK YARISI

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Corendon Alanyaspor ile mücadele ediyor. Santradan sonra ilk yarı, ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sona eriyor. Maçın ilk yarısında yaşanan önemli anlar şöyle gelişiyor:

BİRİNCİ GOL VE PENALTININ YAPILIŞI

30. dakikada Gökhan Gül’ün pasında topla buluşan Fall, rakibini çalımlayıp ceza sahası içinde yaptığı vuruşla kaleci Ertuğrul’un solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor ve durumu 1-0 yapıyor. Ardından, 34. dakikada Espinoza’nın sağ kanattan ortasında, Fatih Aksoy ile da Costa’nın hava topu mücadelesinde, Fatih Aksoy topa elle müdahale ediyor. Hakem Halil Umut Meler, tereddüt etmeden penaltı noktasını gösteriyor. 36. dakikada Hajradinovic, kullandığı penaltıyla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelere göndererek durumu 2-0 yapıyor.

38. dakikada Vilhena’nın ceza yayı gerisinden yaptığı sert vuruş, sağ üst köşeden ağlara giderek skoru 2-1’e getiriyor. 45+1. dakikada ise Espinoza’nın pasında topla buluşan da Costa, ceza sahası içi sol çaprazdan aşırtma vuruş yapıyor ama meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıkıyor. Maçta bu dakikalarla birlikte ilk yarı tamamlanıyor.

TAKIM KADROLARI

Kasımpaşa’nın kadrosu, Andreas Giannitos, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Jhon Espinoza, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes, Mamadou Fall ve Nuno da Costa gibi isimlerden oluşuyor. Yedek oyuncular arasında Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Cafu, Brekalo, Can Keleş, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Atakan Müjde, Antonin Barak yer alıyor. Teknik direktörlüğünü Burak Yılmaz yürütüyor.

Corendon Alanyaspor ise, Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Nuno Lima, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj, Richard, Enes Keskin, Tonny Vilhena, Yusuf Özdemir, Gaius Makouta ve Sergio Cordova ile sahada. Yedek oyuncuları arasında Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, Arda Usluoğlu, Hwang Ui-Jo, Nicolas Janvier, Jure Balkovec var. Teknik direktörü Sami Uğurlu.

Goller ise; 30. dakikada Mamadou Fall ve 36. dakikada Haris Hajradinovic (penaltı) ile Kasımpaşa, 38. dakikada Tonny Vilhena ile Corendon Alanyaspor tarafından kaydedildi.