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Kasımpaşa, Kubilay’ı 2 Yıl Yineledi

Kasımpaşa, 28 yaşındaki futbolcu Kubilay Kanatsızkuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, “Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Kubilay Kanatsızkuş, geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Kubilay’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Kasımpaşa, önemli bir transfer gerçekleştirerek Kubilay Kanatsızkuş’u kadrosuna kattı. Futbolcunun, Göztepe’deki son sezonunu geride bırakarak yeni bir maceraya adım attığı bildirildi.

İMZA TÖRENİ DETAYLARI

imza töreni, Turgay Ciner Spor Tesisleri’nde gerçekleşti. Kubilay, sağlık kontrollerinin ardından kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa, yeni transferin başarılarına odaklandıklarını belirtti.

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