Kasımpaşa, Kubilay’ı transfer etti

TRANSFER HABERİ
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, geçen sezon Göztepe’de oynayan Kubilay Kanatsızkuş’u kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı takım, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak durumu duyurdu.
KUBİLAY KANATSIZKUŞ’UN İMZA TÖRENİ
Açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Kubilay Kanatsızkuş, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Kubilay’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” denildi.