Kasımpaşa Maçı Öncesi Beşiktaş’a Müjde!

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA DUELİ

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde siyah-beyazlı takım, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puan toplayarak 10. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIMIN TARİHİ RENDEVU ŞANSLARI

Beşiktaş ve Kasımpaşa, lig tarihinde toplamda 43 kere karşılaştı. Siyah-beyazlılar bu mücadelelerde 26 kez rakibini yenerken, Kasımpaşa 8 kez galip geldi. Ayrıca, iki takım 8 müsabakada ise 1’er puana razı oldu. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş, rakip fileleri 87 kez havalandırmayı başardı ve Kasımpaşa ise 49 golle yanıt verdi. İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı ise lacivert-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.