Kasımpaşa’nın Beşiktaş’tan Geri Dönüşüyle Kazanıldı Kasımpaşa, Beşiktaş’ı Maçta Geçti

Misli’ye Katılım ve Kazanma Fırsatları

Misli, kazandırmaya devam ediyor. Cumartesi günü yayınlanan bülteninde, Misli üyesi Beşiktaş – Kasımpaşa maçına “İlk Yarı Sonucu 1 / Maç Sonucu 2” tahminlerinin yer aldığı bir kupon oluşturdu. Ayrıca, Misli üyeleri kupon paylaşımı yaparak yorumlar gerçekleştiriyor ve puanlar kazanıyor. Bu üyeler, kuponlarını Misli Arena’da diğer kullanıcılarla paylaşıyor. Hemen Misli’ye katılarak maçlara “Şampiyon Oran” avantajıyla daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maç heyecanını daha yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelere 150 TL kazanma fırsatı da sunuyor.

İlk Yarıda Gelen Tek Golle Tahmin Tutuyor

Misli üyesi, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig 11. Hafta karşılaşmasında “İlk Yarı Sonucu 1 / Maç Sonucu 2” tahmininde bulundu. İlk yarıda konuk takım Kasımpaşa, Beşiktaş kalesinde önemli pozisyonlar yaratmasına rağmen gol atamadı. Beşiktaş ise pozisyon bulmakta zorlanırken, 45+3’te Masuaku’nın ortasını arka direkten tamamlayan Muci, takımını 1-0 öne geçirdi ve devreyi bu skorla tamamladı. Böylece Misli üyesinin “İlk Yarı Sonucu 1” tahmini doğru oldu.

İkinci Yarıda Kasımpaşa’nın Mücadelesi

Üye, ikinci yarıda Kasımpaşa’nın galibiyeti için umutla beklemeye başladı. Kasımpaşa’nın eşitlik golü 54. dakikada Winck’in harika golü ile geldi. Bu golün ardından Kasımpaşa, Beşiktaş kalesinde tehlikeleri artırmaya devam etti. 59’da Fall, 62’de Barak ile Kasımpaşa yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. 65. dakikada Rafa Silva’nın etkili frikiğinde, Kasımpaşa kalecisi Gianniotis topu köşeden çıkardı.

Son Dakikalarda Maçın İyisi Fall Oluyor

70. dakikada Masuaku’nun Beşiktaş ceza sahasında kaptırdığı top sonrası Fall’un ortasında Aytaç, Kasımpaşa’yı öne geçiren golü kaydetti: 1-2. Misli üyesinin kuponunun tutması için bu sonuç yeterliydi. 2-1’den sonra Kasımpaşa, siyah beyazlı kaleye yüklenmeye devam etti ve 88. dakikada Fall’un ceza sahası içinden attığı golle maçı 3-1 kazanmayı başardı.

Büyük Kazanç ve Klup İçi Başarı

Misli üyesinin “İlk Yarı Sonucu 1 / Maç Sonucu 2” tercihi de tutmuştur. Bu üye, 34.50’lik oranı doğru bildi ve 10 bin TL’ye 283 bin 411 TL kazandı. Kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı. Misli’ye üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi göstererek “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca, Misli’de bulunan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maç değerlendirmesi yapma fırsatı bulabilirsiniz. İşte Misli üyesinin kazandığı ve kazandırdığı o kupon!