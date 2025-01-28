Kasımpaşa’nın Yeni Teknik Direktörü Burak Yılmaz

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENDİ

Dün akşam gerçekleştirilen ve Kasımpaşa’nın 5-4’lük Hatayspor galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından, teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı. Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü ise belirlenmiş durumda. Habertürk’ün verdiği bilgilere göre; Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Burak Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirerek anlaşma sağladı. Genç teknik adamın en kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

BURAK YILMAZ’IN KARIYERİ

Burak Yılmaz’ın teknik direktörlük kariyeri, futbol camiasında merakla takip ediliyor. Kasımpaşa’nın başına geçecek olan Burak Yılmaz, futbolculuk döneminde önemli başarılara imza atmış bir isim. Yeni görevinde, takımın performansını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.