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Kasımpaşa Oynadı, Kazanma Hedefimiz Vardı

KASIMPAŞA MAÇINDAN SONRA SERHAT SÜTLÜ’NÜN DEĞERLENDİRMELERİ

Kasımpaşa’nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, Göztepe ile oynanan maç sonrası genç oyunculardan oluşan bir kadro ile sahada olduklarını dile getirti. Sütlü, “Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa, Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu.

MAÇ ANALİZİ VE REAKSİYON

Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serhat Sütlü, “İlk yarıda lehimize verilen faul penaltıya dönüştü. Soyunma odasına 1-0 geride girdik. İsteyen ve pozisyonlara giren bizdik” açıklamasını yaptı. Sütlü, ikinci yarının başında beraberlik sağladıklarını belirtti ve “İkinci devrede reaksiyon verdik” dedi. Altyapıdan gelen futbolculara şans verdiklerinin altını çizen Sütlü, “Yenildiğimiz için üzüldük. Önümüzdeki sezonun planlamalarına başladık. Hazırlıklarımızı görevde kalacak şekilde yapıyoruz” şeklinde değerlendirme yaptı.

– İSTANBUL

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