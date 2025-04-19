Haberler

Kasımpaşa- Sivasspor Maçı VAR: Jeroen Manschot

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında bugün gerçekleştirilecek Kasımpaşa ve Sivasspor mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Jeroen Manschot olarak belirlendi. Kasımpaşa ile Sivasspor, bu önemli karşılaşmada saat 13.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda bir araya gelecek.

HAKEM EKİBİ

Müsabakayı üstlenen hakem Ali Şansalan, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal ile birlikte koordineli bir şekilde yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacakken, VAR görevini üstlenen Jeroen Manschot’a, AVAR olarak Erkan Engin destek verecek.

ÖNEMLİ

Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malezya ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Malezya Meclis Başkanı ile bir araya gelerek Filistin'e destek veren toplantının önemini belirtti ve başarıyla sona erdiğini açıkladı.
Haberler

Elazığ’da Kıyafetler Yoğunlukla Satılıyor

Elazığ'daki tarihi bit pazarında, vefat eden kişilere ait giysilerin satıldığı dükkanda, inşaat sezonuyla birlikte artan yoğunlukta, mağaza sahibi yardımda bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.