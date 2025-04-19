Kasımpaşa- Sivasspor Maçı VAR: Jeroen Manschot

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında bugün gerçekleştirilecek Kasımpaşa ve Sivasspor mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Jeroen Manschot olarak belirlendi. Kasımpaşa ile Sivasspor, bu önemli karşılaşmada saat 13.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda bir araya gelecek.

HAKEM EKİBİ

Müsabakayı üstlenen hakem Ali Şansalan, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal ile birlikte koordineli bir şekilde yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacakken, VAR görevini üstlenen Jeroen Manschot’a, AVAR olarak Erkan Engin destek verecek.