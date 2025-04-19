Kasımpaşa, Sivasspor’u 1-0 önde

MÜSABAKA BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa, evinde Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın başlangıcında lacivert-beyazlı takım, ilk 15 dakikayı 1-0’lık skorla kapatıyor.

SCORE DURUMU

Maçtaki ilk bölüm, Kasımpaşa’nın etkili oyunuyla dikkat çekiyor. Ergün’ün attığı gol, takımının öne geçmesine sebep oluyor. Bu süreçte kaleciler de sık sık sahne alarak maçın temposunu artırıyor.

İLERLEYEN DAKİKALAR

İlk yarının kalanında iki takım da pozisyonlar bulmaya çalışıyor, ancak defanslar, atakları önlemekte başarılı oluyor. Kasımpaşa’nın liderlik pozisyonunu koruma çabası, mücadelenin gidişatını belirliyor.