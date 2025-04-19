Kasımpaşa, Sivasspor’u 3-1 yendi

KASIMPAŞA’NIN BÜYÜK GALİBİYETİ

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa, Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi Kasımpaşa, 3-1’lik bir sonuçla galip geldi. Yaptığı 8 lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa, bu maçı kazanarak 5. galibiyetini elde etti ve puanını 42’ye çıkarttı.

SIVASSPOR’DA SORUNLAR ARTIYOR

İstanbul temelli takımlarla oynadığı son 11 karşılaşmada zafer elde edemeyen Sivasspor, bu maçla birlikte 10. yenilgisini aldı ve puanı 31’de kalarak küme düşme hattında zor durumda kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor ile mücadele etmek üzere hazırlanıyor. Öte yandan Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.