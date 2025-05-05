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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz Açıklama Yapıyor

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ABD’nin Yeni Büyükelçisi Türkiye’yi Destekleyecek

Yeni ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'ye gelerek görevine başladı. Barrack, iki ülke ilişkilerini güçlendirme hedefinde olduğunu ifade etti.
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Haftanın İlk İşlem Günü Düşüşle Tamamlandı

New York borsası, Trump'ın korumacı ticaret politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle düşüş yaşadı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günün sonunda kayıplar bildirdi.

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