Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Üzgün olduklarını bildirdi. 2 Puan kaybı oldu. Genç oyunculara güvendiğini belirtti. Türk hakemlerine destek çıkıyor. Daha iyi bir performans hedefliyoruz

KAYBEDİLEN PUANLAR HAKKINDAKİ ÜZGÜNLÜK

Kasımpaşa’nın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından kaybettikleri 2 puan için üzgün olduklarını ifade etti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleşen karşılaşma sonrasında, Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın değerlendirmesini yapan Yılmaz, “Kaybedilmiş iki puan ama oyunu domine eden, önde basan, topu alan bir Kasımpaşa olduğunu görüyorum. Bu yüzden mutluyuz ama kaybedilmiş iki puan için üzgünüz” diye konuştu.

HAKEMLERİN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR

Burak Yılmaz, hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini vurguladı. “Onlara destek olmak lazım. Bu kadar baskılı ortamda hata yapabilirler” diyen Yılmaz, “Ben Türk hakemlerinin sonuna kadar arkasındayım. Tabii ki de maç içinde kızıyoruz, bazen ağzımızdan kötü kelimeler çıkıyor. Bunun da cezasını çekiyoruz, kartımızı görüyoruz” şeklinde ifade etti.

Burak Yılmaz, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımların kendisi için özel olduğunu belirtti. Bu ekiplerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, “Tabii ki de duygusallık oluyor. Trabzonspor da benim için özel olan takımlardan bir tanesi” dedi.

Şu an takımın iyi yolda olduğunu ifade eden Yılmaz, “Oyuncularıma teşekkür ediyorum, ekibime teşekkür ediyorum. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz, daha iyi olmalıyız” diyerek hedefleri doğrultusunda daha iyi olacaklarına inandığını aktardı. “Bunu akabinde de mutlaka hedef gelecektir” diyerek sözlerini tamamladı.