Kasımpaşa Teknik Direktörü Üzgün. İyi Yolda Olmalıyız.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa’da teknik direktör Burak Yılmaz, 2 puan kaybettiklerini söyleyerek üzüntüsünü ifade etti. Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maçta istedikleri performansı sahaya yansıttıklarını vurgulayan Burak Yılmaz, “Çok değerli bir oyun ve maç. Kaybedilmiş 2 puan. Oyunu domine eden, önde basan ve topu alan bir Kasımpaşa olduğunu görüyorum. Bu yüzden mutluyuz ama kaybedilen 2 puan için üzgünüz. Trabzonspor, Fatih abi geldikten sonra farklı bir oyun oynuyor. Oyunu domine etmeye, topu tutmaya ve pas yaparak sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de bunu engellemek için önde bire bir basmayı düşündük. Sonuç dışında muvaffak olduğumuzu düşünüyorum.” dedi.

GENÇ OYUNCULARA ŞANS

Maçta sadece bir oyuncu değişikliği yaptığını belirten Yılmaz, yedeklerin çoğunun genç oyunculardan oluştuğunu hatırlattı. “Winck hariç yedeklerdeki herkes 17-18 yaşındaydı. Bu bir yakınma değil. Sahaya 11 kişi çıkıyorsak Kasımpaşa tamdır. Gençler de yavaş yavaş süre alacak.” diyen Yılmaz, gelen skordan dolayı kendilerinin kaybeden taraf olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, oyuncularına ve ekibine teşekkür ederek, “İyi yoldayız. İyi gidiyoruz. Daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz var. Böyle devam etmek zorundayız.” şeklinde konuştu.

HAKEM PERFORMANSI

Burak Yılmaz, maçın hakemi Halil Umut Meler’in performansına yönelik bir soru üzerine, “Hakemlerle ilgili Allah izin verirse teknik direktörlük hayatım boyunca konuşmayacağım. Onlara destek olmak lazım. Hata yapabilirler. Türk hakemlerinin sonuna kadar arkasındayım. Tabii ki saha içinde bazen kızıyoruz ve bunun cezasını çekiyoruz.” yanıtını verdi.