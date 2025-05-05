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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Teşekkür Etti

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Trabzonspor ile oynanan 1-1 berabere biten maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. “Kazanma istekleri ve verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyoruz” diyen Sütlü, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu ifade etti.

ODAKLANILAN STRATEJİLER

Karşılaşmanın başından itibaren kazanmaya odaklı bir plan yaptıklarını belirten Serhat Sütlü, “Fatih hoca geldikten sonra tamamen değişen, sürekli topa sahip olmak isteyen bir Trabzonspor olduğunun bilincindeydik. Başlangıçtan bitişe kadar baskılı bir oyun ortaya koyduk” dedi. Kendi ekibinin de oynamayı isteyen bir takım olduğunu belirten Sütlü, “Hiç geri çekilmedik. Üstünlüğü elimizde tutarak pozisyonlar ürettik” şeklinde konuştu.

GELİŞİM VE HEDEFLER

Kasımpaşa’nın futbol kalitesinin her geçen gün arttığını vurgulayan Sütlü, “İlk göreve geldiğimiz günden itibaren daha fazla gol yiyen bir Kasımpaşa vardı. Gol yeme oranını düşürmek istiyorduk, bunu da minimize etmeye çalışıyoruz” diye belirtti. İç sahada daha başarılı olduklarını da dile getirerek, “Şimdi iç sahada puan vermeme noktasında başarı ortaya koydu. Eksiklerimiz var elbette. Eksiklerimizi tamamlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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