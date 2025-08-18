Kasımpaşa, Trabzonspor’a 0-1 mağlup oldu

MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaştı ve 1-0 yenildi. Maçın ikinci yarısında önemli anlar yaşandı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Edin Visca’nın sağ taraftan uzak direğe yaptığı ortada, Stefan Savic kafayla topu içeri çevirdi. Onuachu’nun sol ayağıyla kale alanı önünden yaptığı vuruş, kale önündeki takım arkadaşı Folcarelli’nin eline çarpmasıyla sonuçlandı. 75. dakikada Okay Yokuşlu’nun pasında sağ tarafta topla buluşan Oleksandr Zubkov, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla kaleye vurdu, fakat top uzak direkten döndü. Pozisyonun devamında Augusto, tek dokunuşla topu boş ağlara gönderdi ve böylece Trabzonspor öne geçti.

GÖREVDEKİ İSİMLER

Karşılaşmanın gerçekleştiği stat Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu oldu. Maçın hakemleri Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen olarak belirlendi. Kasımpaşa takımının kadrosu: Gianniotis, Claudio Winck (Cem Üstündağ dk 67), Nicholas Opoku, Attila Szalai, Ben Ouanes, Cafu (Atakan Müjde dk. 73), Baldursson (Kubilay Kanatsızkuş dk. 87), Mamadou Fall, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Yusuf Barasi dk. 73) ve Pape Gueye şeklinde sıralandı. Kasımpaşa’nın teknik direktörü ise Shota Arveladze. Trabzonspor’un kadrosu ise şu şekildeydi: Uğurcan Çakır, Wagner Pina, Stefan Savic, Arsenii Batagov, Mustafa Eskihellaç (Ozan Tufan 90+6), Edin Visca (Oleksandr Zubkov dk. 65), Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Olaigbe (Batista Mendy dk. 87), Augusto (Muhammed Cham dk. 87), Onuachu (Danylo Sikan dk. 65). Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke olarak görev aldı.

DURUM VE İSTATİSTİKLER

Maç sonucu tarafında gol atan isim Augusto oldu. Sarı kart gören oyuncular arasında Claudio Winck ve Atakan Müjde (Kasımpaşa), Mustafa Eskihellaç ve Danylo Sikan (Trabzonspor) yer aldı.