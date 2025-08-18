Haberler

Kasımpaşa Trabzonspor Canlı Yayın Bilgileri

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek maçın heyecanını canlı yayından takip etmek isteyenler, Kasımpaşa Trabzonspor maçı için araştırmalarını sürdürüyor. Maçın canlı yayın detaylarına ulaşarak, bu keyifli deneyimi yaşamaya hazır olun.

BEİN SPORTS İLE CANLI YAYIN

Kasımpaşa Trabzonspor maçını, Bein Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ancak bu yayından yararlanabilmek için platformun aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Maç, bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması, İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Trump, Zelenski’ye Hayran Kaldı

Beyaz Saray'daki zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski takım elbisesiyle dikkat çekti. Trump, Zelenski'yi övüp ardından yanıtını bekledi. Zelenski ise elinden geleni yaptığını ifade etti.
Adıyaman’da Takla Atan Araçta Yaralılar

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a giden bir araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attı. Bir kişi ağır yaralanırken, dört kişi hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

