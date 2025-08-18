Kasımpaşa Trabzonspor Canlı Yayın Bilgileri

MAÇ CANLI İZLEME İMKANLARI

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek maçın heyecanını canlı yayından takip etmek isteyenler, Kasımpaşa Trabzonspor maçı için araştırmalarını sürdürüyor. Maçın canlı yayın detaylarına ulaşarak, bu keyifli deneyimi yaşamaya hazır olun.

BEİN SPORTS İLE CANLI YAYIN

Kasımpaşa Trabzonspor maçını, Bein Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ancak bu yayından yararlanabilmek için platformun aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Maç, bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması, İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.