Kasımpaşa, Trabzonspor ile 1-1 berabere

KASIMPAŞA VE TRABZONSPOR’UN BERABERLİĞİ

Kasımpaşa, Süper Lig’in 34’üncü haftasında, Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Serhat Sütlü, maç sonucunun kendileri için üzücü olduğunu belirtti. “Maçın başında da belirttiğim gibi tamamen kazanmaya odaklı planlar yaptık. Fatih hoca geldikten sonra tamamen değişen bir Trabzonspor var.” sözleriyle rakip takımın değişimi hakkında bilgiler verdi. Kasımpaşa’nın, karşılaşma boyunca topa sahip olmaya çalışan ve baskılı bir oyun ortaya koyan bir ekip olduğunu söyledi. “Üstünlüğü elimizde tuttuk ve pozisyonlar ürettik. Oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Kazanma istekleri ve verdikleri mücadeleden dolayı.” ifadesini kullandı.

KASIMPAŞA’NIN SAVUNMA STRATEJİLERİ

Sütlü, “İlk geldiğimiz günden beri daha fazla gol yiyen bir Kasımpaşa vardı. Gol yeme oranını düşürmek istiyorduk, bunu da minimize etmeye çalışıyoruz.” diyerek takımın defansif gelişimine dikkat çekti. İç sahada daha az galip gelen bir Kasımpaşa’nın, puan kazanmada daha başarılı olduğunu ifade etti. “Eksiklerimiz var elbette. Eksiklerimizi tamamlamaya devam ediyoruz.” sözleriyle takımın durumunu vurguladı.