KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇINDAN DÜŞÜNCELER

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik sorumlu Serhat Sütlü, karşılaşmanın sonucundan dolayı üzgün olduklarını ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda gerçekleşen oyunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sütlü, kazanmaya yönelik bir plan yaptıklarını ancak bunu hayata geçirememenin hayal kırıklığını yaşadıklarını dile getirdi.

KAZANMAK İÇİN ÇABALADIK

Sütlü, takımının performansını değerlendirirken, “Bizim için üzücü bir sonuç. Maçın başında belirttiğim gibi tamamen kazanmaya odaklı planlar yaptık” diye konuştu. Trabzonspor’un Fatih hocayla birlikte değişen yapısına dikkat çeken Sütlü, “Topa sahip olmaya çalışan bir takım var, bunun bilincindeydik. Başlangıçtan bitişe kadar baskılı bir oyun ortaya koyduk. Biz de oynamayı isteyen bir ekibiz, bu noktada geri çekilmedik” şeklinde vurguladı.

OYUNCULARA TEŞEKKÜR

Sütlü, takımı adına duyduğu memnuniyeti de belirterek, “Üstünlüğü elimizde tuttuk ve pozisyonlar ürettik. Kazanma istekleri ve verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. İlk geldiğimiz günden beri daha fazla gol yiyen bir Kasımpaşa vardı. Gol yeme oranını düşürmek istedik, bunu da minimize etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Sütlü, iç sahada daha az kazanan bir takım olduklarının altını çizerken, “Eksiklerimiz var elbette. Eksiklerimizi tamamlamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.