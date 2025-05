Kasımpaşa, Trabzonspor ile 1-1 berabere

MAÇ SONUCU

İstanbul’da Trendyol Süper Lig’in 34. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI OLAYLARI

Maçın ikinci yarısı 47. dakikada Nwakaeme’nin uzun pasa sol tarafta topla buluşmasının ardından başladı. Espinoza’yı geçerek pasını ortaya bırakan Nwakaeme, ceza yayının gerisindeki Danylo Sikan’ın sert şutunu bulmasına fırsat tanıdı. Sikan, yerden topu sol köşeden ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1’e getirdi.

56. dakikada Hajradinovic’in pasıyla ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Fall, karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yapıyor ama meşin yuvarlak üstten auta gidiyor. 63. dakikada Hajradinovic’in güzel pası ile sol çaprazda topla buluşan Aytaç, kaleci Taha’nın müdahalesi ile topu dışarı gönderiyor. Pozisyonun ardından Hajradinovic’in şutunu da yandan dışarı çıkıyor.

Maçın 90. dakikasında Cham’ın serbest vuruşı sonrası kafalardan seken topu Banza tamamlayarak ağlara gönderiyor. Ancak, hakem Halil Umut Meler, VAR kontrolü sonrası 90+1. dakikada ofsayt nedeniyle bu golü iptal ediyor.

TAKIM KADROLARI VE TEKNİK EKİPLER

Kasımpaşa’nın kadrosunda Gianniotis, Espinoza, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ben Ouanes ve Nuno da Costa yer alırken, yedek oyuncular arasında Ali Yanar, Sinan Bolat, ve diğerleri bulunuyor. Teknik sorumlu Serhat Sütlü görevde.

Trabzonspor’un kadrosunda ise Muhammet Taha Tepe, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Lundstram, Zubkov, Danylo Sikan, Nwakaeme ve Simon Banza yer alıyor. Yedekler arasında Muhammet Can Aktaş, Erol Can Çolak ve diğer oyuncular bulunuyor. Teknik direktör olarak Fatih Tekke sahada.

GOLLER VE SARI KARTLAR

Goller, Kasımpaşa’dan Arseniy Batagov’un 19. dakikada kendi kalesine attığı gol ve Trabzonspor’dan Danylo Sikan’ın 47. dakikada kaydettiği gol ile geldi. Maçta sarı kart gören isimler ise Kasımpaşa’dan Yasin Özcan, Ali Emre Yanar, Piatkowski, Claudio Winck, Aytaç Kara, ve teknik sorumlu Serhat Sütlü ile Trabzonspor’dan Danylo Sikan, Nwakaeme oldu.