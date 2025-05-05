Kasımpaşa, Trabzonspor ile 1-1 Berabere Kaldı

MAÇTAN SONRA BURAK YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Kasımpaşa, Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Skordan ötürü üzüntüsünü ifade eden Burak Yılmaz, “Çok değerli bir oyun ve maç. Kaybedilmiş iki puan. Oyunu domine eden, önde basan, topu alan bir Kasımpaşa olduğunu görüyorum. Bu yüzden mutluyuz ama kaybedilen iki puan için üzgünüz. Trabzonspor, Fatih abi geldikten sonra farklı bir oyun oynuyor. Oyunu domine etmeye, topu tutmaya ve pas yaparak sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de bunu engellemek için önde bire bir basmayı düşündük. Sonuç dışında muvaffak olduğumuzu düşünüyorum. Herhangi bir oyuncu değişikliği de yapamıyorum. Winck hariç yedeklerdeki herkes 17-18 yaşındaki oyunculardı. Bu bir yakınma değil sahaya 11 kişi çıkıyorsak Kasımpaşa tamdır. Gençler de yavaş yavaş süre alacak. Bu skorun iki takıma da yaramadığını düşünüyorum. Kaybeden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

HAKEMLER KONUSUNDA KONUŞMAYACAĞIM

Teknik direktörlük kariyeri boyunca hakemlerle ilgili yorum yapmayı düşünmediğini belirten Yılmaz, “Hakemlerle ilgili Allah izin verirse teknik direktörlük hayatım boyunca konuşmayacağım. Onlara destek olmak lazım. Tabi ki saha içinde kızıyoruz ve bunun cezasını çekiyoruz.” dedi.

GELİŞİME AÇIK BİR TAKIMIZ

Takımın ilerleme kaydettiğini dile getiren Burak Yılmaz, “Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz var. Daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz doğrultusunda daha iyi olacağız. Böyle devam etmek zorundayız.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.