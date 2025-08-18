Kasımpaşa, Trabzonspor’la Berabere Kaldı

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇINDA GOL ATILAMADI

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasındaki kapanış maçında, Trabzonspor’u Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda misafir ediyor. Müsabakanın ilk yarısı, her iki ekibin de gol atamaması ile golsüz eşitlikle sona eriyor.

İLK YARIDA DAKİKALAR

Maçın 18. dakikasında, ceza sahası dışında topla buluşan Ali Yavuz, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla kaleyi yokluyor. Ancak, yaptığı vuruş az farkla üstten auta gidiyor. İlk yarıda başka ciddi bir gol atma girişimi yaşanmıyor.

MAÇTAKİ DETAYLAR

Müsabakanın oynandığı stat Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın üstlenirken, yardımcı hakemler Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen görev alıyor. Kasımpaşa’nın kadrosunda Gianniotis, Claudio Winck gibi isimler yer alırken, Trabzonspor ise Uğurcan Çakır ve Edin Visca gibi oyuncularla sahada. Her iki teknik direktör, Shota Arveladze ve Fatih Tekke, takımlarını galibiyet için motive ediyor.