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Kasımpaşa Trabzonspor Maç Skoru 1-0

MAÇ SKORU HAKKINDA BİLGİLER

Kasımpaşa ve Trabzonspor arasındaki maçta Kasımpaşa, 1-0 galip durumda. Maç, Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle devam ediyor. Karşılaşmanın detayları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

CANLI YAYIN VE MAÇ ZAMANI

Kasımpaşa Trabzonspor maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Ancak, maçı takip edebilmek için Bein Sports’a abone olmanız gerekiyor. Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maç İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor.

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