Kasımpaşa Trabzonspor Maçı 1-0 Devam Ediyor

MAÇ DURUMU VE SKOR

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma 1-0’lık skorla Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle sürüyor. Maçta dakika bilgileri ve detayları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Canlı maç skoru ve goller anlık olarak takip edilebiliyor.

CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesini Bein Sports üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Maçı izlemek isteyenlerin platformun kullanıcısı olması gerekiyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçı, bu akşam saat 20.00’da İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanıyor.