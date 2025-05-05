Kasımpaşa-Trabzonspor Maçı 1-1 Beraberlikte Bitti

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 34. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele, 1-1 beraberlik ile tamamlandı. Kasımpaşa’nın 18. dakikada Arseniy Batagov’un kendi kalesine attığı gol ile öne geçti, ardından Trabzonspor, 47. dakikada Danylo Sikan ile eşitliği sağladı. Sikan, son iki maçta sergilediği etkileyici performansla 3 gol ve 1 asist yapmıştı.

Mücadele sırasında Trabzonspor’un 90. dakikada Simon Banza ile kaydettiği gol, Kasımpaşa’nın ise Aytaç Kara ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu gelişmeler maçta heyecanın doruk noktasına ulaşmasına neden oldu.

TEKNİK DİREKTÖR VE PUAN DURUMU

Kasımpaşa’nın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ceza nedeniyle tribünden karşılaşmayı takip etti. Bu sonuçla birlikte, Trabzonspor’un Süper Lig’deki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve puanı 46’ya yükselirken, Kasımpaşa 43 puana ulaştı. Ligin bir sonraki karşılaşmasında Kasımpaşa, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak, Trabzonspor ise sahasında lider Galatasaray ile mücadele edecek.