Kasımpaşa – Trabzonspor Maçı 21:30’da

KARŞILAŞMANIN TARİHİ VE SAATİ

Kasımpaşa – Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak sorusu kadar, maçın saat bilgisi ve yayın kanalı da merak ediliyor. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı ekran başından izlemek için tüm detayları öğrenmek istiyor. Kasımpaşa – Trabzonspor maçı, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 21:30’da gerçekleştirilecek. Bu heyecan dolu mücadele, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda yapılacak.

Mücadele, Trendyol Süper Lig’in yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Ancak, dikkat edilmesi gereken bir nokta var; maç şifreli yayın kapsamına giriyor. Televizyondan izleme fırsatı bulamayan futbolseverler, karşılaşmayı beIN Connect (TOD) platformu aracılığıyla canlı olarak takip edebilecek.

ÖNEMLİ

Kayapınar’da Balkon Çöktü, Yaralılar Var

Diyarbakır Kayapınar'da bir balkonun çökmesi sonucu 5 kişi, 2'si çocuk, yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, yaralıların sağlık durumları iyi.
Haluk Levent, Erzurum’da Konser Verdi

Haluk Levent, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla bir araya gelerek Anadolu Rock ve türkü repertuarıyla sahne aldı. Konseri sırasında Filistin'e de vurgu yaptı.

