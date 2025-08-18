Haberler

Kasımpaşa Trabzonspor Maçı Bein Sports’ta

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Kasımpaşa Trabzonspor maçı için saatler kalıyor. Futbol severler, Kasımpaşa Trabzonspor Süper Lig maçının hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki, bu önemli karşılaşma hangi kanal üzerinden takip edilebiliyor? İşte bu konuda detaylar.

MAÇ BEIN SPORTS’TAN CANLI YAYINLANACAK

Kasımpaşa Trabzonspor maçı, Bein Sports üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları, karşılaşmayı şifresiz olarak izleme imkanına sahip olacaklar. Bunun yanı sıra, TOD TV’nin resmi internet sitesi üzerinden de Kasımpaşa Trabzonspor maçını canlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Bu akşam saat 21.30’da başlayacak olan Kasımpaşa Trabzonspor maçı, Bein Sports ekranlarından izlenebilecek. Futbol tutkunları için heyecanlı anların yaşanacağı bu karşılaşmayı sakın kaçırmayın!

