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Kasımpaşa, Trabzonspor’u Ağırlayacak Yarın

MAÇ TARIHI VE YERİ

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.00’de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği bu önemli karşılaşma, takımlar için büyük bir mücadele anlamına geliyor.

İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, ligdeki 31 maçında 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak toplamda 42 puanla 11. sırada yer alıyor. Öte yandan Trabzonspor, 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 45 puanla 7. sırada bulunuyor.

İLK YARIDA NE OLDU?

Bu sezonun ilk yarısında Trabzon’da gerçekleşen karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonlanmıştı. İki takım arasındaki bu mücadele, yarınki maç için iki ekip açısından da büyük bir önem taşıyor.

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