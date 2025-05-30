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Kasımpaşa Yenildi, Serhat Sütlü Üzgün

HELALİ YANITI İFADE EDİYOR

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Göztepe’ye 2-1 yenildi. Maç sonrasında yardımcı antrenör Serhat Sütlü, yaşanan mağlubiyetle ilgili gözlemlerini paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki basın toplantısında, “Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynamaya çalıştık. İlk yarıda lehimize verilen faul penaltıya dönüştü. Soyunma odasına 1-0 geride girdik. İsteyen ve pozisyonlara giren bizdik.” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARI REAKSİYON GÖSTERDİK

İkinci yarıda beraberlik şansını yakaladıklarını anlatan Sütlü, “İkinci devrede reaksiyon verdik. Altyapıdan yetişen oyuncularımızı oynattık ve onlara şans verdik. Yenildiğimiz için üzüldük.” şeklinde konuştu. Kasımpaşa’nın önümüzdeki sezon için hazırlıklarına başladığını belirten Sütlü, “Hazırlıklarımızı görevde kalacak şekilde yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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