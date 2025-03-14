Kasırga Los Angeles’ta Hasara Yol Açtı

KASIRGA KALİFORNİYA’DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

PICO RIVERA, 14 Mart — ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Kaliforniya’nın güneyinde bulunan Los Angeles kentinde perşembe sabahı bir kasırganın meydana geldiğini bildirdi. Kasırga, birçok evde ve aracın üzerinde ciddi hasara neden olurken, çok sayıda ağacı da devirdi.

KENTTEKİ ETKİLERİ VE HASARLAR

meydana gelen kasırganın ardından, şehirde önemli hasar oluştu. Evlerin ve arabaların zarar görmesi, yerel halkta endişelere yol açtı. Özellikle devrilen ağaçlar, bazı bölgelerde trafik akışını olumsuz etkiledi.