Kask Duyarlılığı İçin Samsun’da Etkinlik düzenlendi

MOTOSİKLET KAZALARINA KARŞI DUYARLILIK ÇAĞRISI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarının sayısını azaltmak amacıyla bir söyleyişi etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğin amacı, özellikle kask kullanma bilincini artırmak oldu. Samsun Emniyet Müdürü Arıbaş, “Samsun’da kask konusunda bir duyarlılık oluşturalım. İlkadım şehri Samsun’da bir farkındalık oluşturalım istiyorum. Motosiklet sürücülerinin ve yolcularının kasksız motosiklete binmelerini istemiyoruz” şeklinde konuştu. Etkinlik, İlkadım ilçesi Batı Park Konser alanında gerçekleştirildi ve motosiklet sürücüleri yoğun katılım gösterdi.

KURALLARA UYMAK HAYAT KURTARIYOR

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, yaptığı konuşmada trafik kurallarına karşı dikkatin artması gerektiğini vurguladı. Arıbaş, “Trafik hepimizin ortak yaşama kültürüdür. İnsan hayatından daha değerli bir şey yok. Trafikte motosiklet ve araç sayıları sürekli artıyor. Hepimiz ortak kullandığımız alanlarda kurallara uymak zorundayız” dedi. Kazaların büyük bir çoğunluğunun kural ihlallerinden kaynaklandığını belirten Arıbaş, kazaları önlemenin en büyük başarı olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, Kurban Bayramı’nda artacak trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, insanlar için bilgilendirme faaliyetlerini artıracaklarını ifade etti.

KASK KULLANIMINI TEŞVİK ETMEK GEREKİYOR

Arıbaş ayrıca, motosiklet sürücüleri arasında kask kullanımında gözlemlenen eksikliklere de vurgu yaptı. “Motosiklet sürücülerimizin kask takmadıklarını görüyoruz. Genellikle sürücü kask takıyor, yolcu kasksız kalıyor. Bu durum tehlikeli”diye belirtti. Olası kazalarda motosiklet kullanıcılarının daha fazla yaralanma riski taşıdığını açıklayan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Güler, “2024 yılında Samsun’da yaralamalı ve ölümlü 4 bin 581 kaza yaşandı. Bunlardan 2 bin 170’ini motosikletli kullanıcılar oluşturdu” şeklinde istatistikleri paylaştı.

BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Güler, kazaların çoğunluğunun aşırı hız ve kurallara uyumsuzluktan kaynaklandığını belirtti. “Yunuslar der ki; ilk hatanız son hatanız olabilir, bu nedenle dikkatli olmalıyız” diyerek, eğitici ve bilgilendirici faaliyetlere yeterince önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Etkinlik, konuşmaların tamamlanmasının ardından sona erdi.